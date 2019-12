Drinken uit bidon

Vraag: Bij het sporten drink ik altijd uit een plastic of aluminium bidon. Zijn daarvan negatieve gezondheidseffecten bekend? En is er controle op deze producten in Nederland?

Antwoord: In de toxicologie (vergiftenleer) is het verschil tussen risicovol en risico moeilijk uit te leggen. Een groot bad met haaien is risicovol, maar er is pas sprake van een risico als je daadwerkelijk in dat bad gaat zwemmen. Hetzelfde principe geldt voor de bidons. Zolang de weekmakers van het plastic en het aluminium van de bidon niet in het drinkwater komen is er geen risico.

In de praktijk blijkt dat deze stoffen niet vrijkomen uit de bidon. Er is hierdoor dus ook geen blootstelling aan de weekmakers. Dat betekent dat het drinken uit plastic en aluminium bidons veilig is. Het is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit die dit soort producten bewaakt op veiligheid.

Aalt Bast, hoogleraar Humane Toxicologie aan de universiteit van Maastricht

Gezondgids 1, februari 2018

