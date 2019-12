Haverzemelen en cholesterol

Antwoord: De Europese Voedselautoriteit EFSA heeft geconcludeerd dat haverzemelen het LDL-cholesterolgehalte verlagen. De werkzame stof is een vezel (bètaglucaan) en als een voedingsmiddel minstens 1 gram bètaglucaan per portie verstrekt, mag het een gezondheidsclaim voeren. Wel geldt hierbij de kanttekening dat je minstens 3 gram bètaglucaan per dag moet gebruiken voor een gunstig effect. In 1-2 eetlepels haverzemelen zit ongeveer 1 gram bètaglucaan. Ook vanuit de Universiteit van Maastricht zijn studies gedaan die het verlagende effect van haverzemelen op het cholesterolgehalte bevestigen.

Bètaglucanen en plantensterolen zijn goed te combineren: bij de aanbevolen hoeveelheden verminderen ze elkaars werking niet. De effecten zijn additief: je kunt ze bij elkaar optellen. De bijwerkingen die cholesterolverlagende statines kunnen veroorzaken, zult u niet ervaren bij haverzemelen en plantensterolen.

Ronald Mensink, hoogleraar Moleculaire Voedingskunde aan de universiteit van Maastricht

Gezondgids 1, februari 2018

Terug naar het overzicht