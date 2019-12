Kosten verpleeghuis

Vraag: Mijn vader woont in een verpleeghuis en het zeil op zijn kamer is versleten. Nu willen we graag dat dit wordt vervangen. Wie moet dat regelen en betalen? Het verpleeghuis of mijn vader?

Antwoord: Verpleeghuizen horen te zorgen voor een nette kamer. Als het zeil in een kamer versleten is, kun je het verpleeghuis om vervanging vragen. Bij slijtage hoef je dit niet zelf te bekostigen. Iets anders is het als je (vader) het zeil niet mooi vindt. Dan is vervanging voor eigen rekening en zul je het zelf moeten regelen. Als het verpleeghuis medewerking weigert, kun je dit melden bij de cliëntenraad van het verpleeghuis en hier een melding van maken bij de Zorgautoriteit via nza.nl/organisatie/Contact/Meldpunt/

Liesbeth Barenbrug, redacteur-onderzoeker Zorg Consumentenbond

Gezondgids 6, december 2016

