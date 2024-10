Antwoord: Ook al is de kleur van het vlees niet altijd rood te noemen, met rood vlees wordt vlees van varkens, runderen, kalveren, paarden, geiten en schapen bedoeld. Het is voldoende wetenschappelijk bewezen dat het eten van rood vlees (meer dan 100 gram per dag) de risico’s op verschillende soorten kanker (vooral darmkanker, maar ook longkanker), diabetes type 2 en een beroerte vergroot.

Verder is er overtuigend bewijs dat het eten van bewerkt vlees en vleeswaren kanker kan veroorzaken. Dit laatste risico geldt vanaf 50 gram per dag. Eet in elk geval niet meer dan 500 gram vlees per week, met daarbinnen maximaal 300 gram rood vlees. Onbewerkt mager vlees staat in de Schijf van Vijf vanwege de eiwitten, vitamines en mineralen. Maar omdat je deze goed kunt vervangen door andere producten, is het niet nodig om vlees te eten.

