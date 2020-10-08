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Stappenteller

Vraag: Onlangs heb ik met de Fitbit Versa 2 van mijn vrouw aan mijn ene pols en mijn eigen Samsung Galaxy Watch Active aan de andere pols gewandeld. Na 45 minuten telde de ene stappenteller 653 stappen meer dan de andere. Hoe kan dat?

Gepubliceerd op:8 oktober 2020

Antwoord: Het verschil zit hem in de persoonlijke instellingen. Fitbit bepaalt de paslengte automatisch op basis van lengte en geslacht, maar het is ook mogelijk om een aangepaste waarde in te voeren. De Fitbit is waarschijnlijk op een kleinere paslengte ingesteld en komt daardoor op een ander aantal stappen uit dan de Samsung.

In onze tests van wearables vergelijken we de getelde stappen met die van steeds dezelfde losse stappenteller. Vervolgens beoordelen we het verschil tussen het testexemplaar en het referentiemodel: hoe groter het verschil, hoe lager de score. In onze test scoort de betreffende Samsung hierop een 8,6 en de Fitbit een 7,0. 

Stefan Vrijdag, expert Digitale middelen bij de Consumentenbond
Gezondgids 5, 2020

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