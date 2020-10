Antwoord: Het verschil zit hem in de persoonlijke instellingen. Fitbit bepaalt de paslengte automatisch op basis van lengte en geslacht, maar het is ook mogelijk om een aangepaste waarde in te voeren. De Fitbit is waarschijnlijk op een kleinere paslengte ingesteld en komt daardoor op een ander aantal stappen uit dan de Samsung.

In onze tests van wearables vergelijken we de getelde stappen met die van steeds dezelfde losse stappenteller. Vervolgens beoordelen we het verschil tussen het testexemplaar en het referentiemodel: hoe groter het verschil, hoe lager de score. In onze test scoort de betreffende Samsung hierop een 8,6 en de Fitbit een 7,0.

Stefan Vrijdag, expert Digitale middelen bij de Consumentenbond

Gezondgids 5, 2020

