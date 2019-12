Stappenteller onbruikbaar

Antwoord: Wat je rechten zijn, hangt af van welke verwachtingen er zijn gewekt bij de koop van de stappenteller. Als het op het moment van aankoop duidelijk was dat de stappenteller alleen in combinatie met het online programma kan worden gebruikt, en dat Philips het programma tussentijds zou kunnen stoppen, kun je weinig eisen. Als dit niet duidelijk was, is te verwachten dat de stappenteller ook zonder het online programma is te gebruiken. Dan hoort de verkoper een passende oplossing te bieden als blijkt dat de stappenteller niet meer is te gebruiken.

Charles Onbag, projectmedewerker Recht Consumentenbond

Gezondgids 6, december 2016

