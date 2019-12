Verandering van huisarts

Antwoord: Je kunt zelf een huisarts kiezen. Een huisarts mag in bepaalde situaties weigeren om patiënten aan te nemen. Bijvoorbeeld omdat de praktijk vol is of als iemand te ver weg woont. Of als hij niet kan instemmen met bepaalde zorgwensen, zoals een euthanasieverzoek. Voordat je een definitieve keuze maakt, kun je een kennismakingsgesprek aanvragen.

Lukt het niet om een nieuwe huisarts te vinden, neem dan contact op met je zorgverzekeraar. Die kan je helpen met het zoeken van een nieuwe praktijk.

Vergeet niet om aan je oude huisarts te vragen om het medisch dossier door te sturen.

Ramona de Jong, expert Zorg, Consumentenbond

Gezondgids 5, oktober 2016

