Water drinken na het tandenpoetsen

Vraag: Mijn schoondochter geeft haar kinderen na het tandenpoetsen een bekertje water. Niet om te spoelen, maar om te drinken. De kinderen slikken hiermee de tandpastaresten door. De tandarts zou dit aangeraden hebben om de tandpasta goed in te laten trekken. Is dit inderdaad goed voor het gebit?

Antwoord: Tandpasta met fluoride biedt de beste preventie van gaatjes. Door hiermee te poetsen wordt het glazuur het best beschermd. Er werd eerst gedacht dat het inslikken van fluoride de inbouw ervan in het glazuur tijdens de aanleg van melk- en volwassen tanden zou bevorderen. Dit effect blijkt echter klein te zijn en niet zo effectief als de lokale werking van fluoride tijdens het tandenpoetsen. Het gebruik van fluoridetabletjes is dan ook uit het Advies Cariëspreventie van het Ivoren Kruis verdwenen. Er is wel enig bewijs dat het naspoelen van de tandpastaresten met een slokje water gedurende 1 minuut kan leiden tot minder gaatjes, áls je het mengsel uitspuugt na die minuut.

Guus van Strijp, tandarts en universitair hoofddocent Acta

Gezondgids 3, juni 2017

