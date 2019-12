Antwoord: Er bestaan veel soorten zonnebrandmiddelen, maar de beschermingsfactoren zijn universeel. Alle producten en merken met dezelfde beschermingsfactor (SPF) bieden dezelfde bescherming tegen ultraviolette straling. De sun protection factor (SPF) die je nodig hebt, is afhankelijk van je huidtype. Over het algemeen geldt: smeer in Nederland bij dagelijkse buitenactiviteiten minimaal SPF 15. En gebruik SPF 30 bij uitgebreid zonnen en op buitenlandse zon- en wintersportvakanties. Gebruik een ruime hoeveelheid om de aangegeven beschermingsfactor te halen. Kies altijd een zonnebrandmiddel dat uvb én uva-straling tegenhoudt. Uvb-straling verbrandt de huid, terwijl uva-straling de huid sneller veroudert. Beide dragen bij aan het risico op huidkanker.

Aftersun brengt het vochtgehalte van de huid op peil, maar kan huidschade door verbranding niet herstellen. Smeer je daarom altijd preventief in, bedek de huid en zoek op tijd de schaduw op.

Kim Kruijt, beleidsmedewerker Preventie, KWF Kankerbestrijding

Gezondgids 4, augustus 2014

