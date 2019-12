Verandering medicijnprijs

Vraag: Regelmatig haal ik het geneesmiddel Levomenthol 2% in lanettecrème bij mijn apotheek. Hoe kan het dat dit middel eerst €8,22 kost en nog geen twee maanden later ineens €12,23?

Antwoord: Het zelfzorggeneesmiddel Levomenthol 2% in lanettecrème, een verkoelende en jeukstillende crème, is een zogenoemde doorgeleverde bereiding. Dit zijn producten die een apotheek zelf bereidt en doorlevert aan andere apotheken. Het zijn vaak op maat gemaakte middelen. Er zijn nog maar een paar apotheken in Nederland die de titel Eigenbereidende Apotheek mogen dragen. Ze staan onder toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en moeten aan strenge voorwaarden voldoen.

‘Doorgeleverde eigen bereidingen’ stonden tot voor kort niet op de officiële prijslijst van apotheken. Hierdoor konden de extra kosten voor bijvoorbeeld bereiding en doorlevering niet worden gerekend en leden de apotheken er behoorlijk verlies op. Sinds 1 februari 2014 is dit door zorgverzekeraars en overheid rechtgezet, waardoor apothekers de juiste, hogere, prijs kunnen rekenen.

