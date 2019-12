Weggooien medicijnen voorkomen

Antwoord: Elk jaar wordt voor tientallen miljoenen euro’s aan ongebruikte medicijnen weggegooid. Dit is ook veel apothekers en artsen een doorn in het oog. Proeven met apotheken die ongebruikte medicijnen innamen om ze opnieuw te verstrekken, zijn nog weinig succesvol gebleken. Een van de problemen is dat medicijnen buiten de apotheek niet altijd onder goede condities worden bewaard.

Het heruitgeven van medicijnen is tot op heden dan ook niet toegestaan. De experimenten hebben daar nog niets aan veranderd. Verspilling is wel aan te pakken. Wie een medicijn voor het eerst gebruikt, kan een kleine(re) hoeveelheid vragen om te proberen. Mochten er toch ongebruikte medicijnen overblijven, gooi ze dan niet zomaar weg, maar lever ze in bij de apotheek, bij de chemokar of het depot voor klein chemisch afval.

Frouke Tamsma, redacteur-onderzoeker Gezond, Consumentenbond

Gezondgids 5, oktober 2015

