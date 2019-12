Verkleuring vitaminepillen

Antwoord: Vitamine C ofwel ascorbinezuur is een stof die onder invloed van zuurstof, licht en vocht kan ontleden. De ontleding onder invloed van zuurstof heet oxidatie; hierbij wordt een geel oxidatieproduct gevormd. Verkleuring van de tabletten kan betekenen dat er ontleding in heeft plaatsgevonden.

De fabrikant van de tabletten stelt een houdbaarheids- of uiterste gebruiksdatum vast. Binnen deze periode kunt u de pillen gewoon blijven innemen, omdat het gehalte niet drastisch vermindert. Om te voorkomen dat het gehalte van de tabletten te sterk terugloopt, is het wel belangrijk de bewaarinstructies goed op te volgen. Voor vitamine C betekent dat de pot goed afsluiten en op een droge plek bewaren. De badkamer bijvoorbeeld is hiervoor vanwege de hoge luchtvochtigheid geen geschikte plek.

Hanneke Goossens, apotheker bij apotheek Stevenshof in Leiden

Gezondgids 1, februari 2018

