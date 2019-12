Collectieve verzekering bij wisseling werkgever

Antwoord: Als je weggaat bij je werkgever, vervalt meestal de collectiviteitskorting. In een enkel geval, bijvoorbeeld bij pensioen, kan de collectieve zorgverzekering worden behouden. Wie naar een werkgever met een eigen collectieve verzekering gaat, kan tussentijds overstappen. Let wel op: dit moet je regelen binnen 30 dagen na de eerste werkdag bij de nieuwe werkgever.

In andere gevallen, bijvoorbeeld bij het beginnen van een eigen bedrijf of het nog niet hebben van nieuw werk, kun je niet overstappen. De collectieve polis wordt dan omgezet naar een individuele polis en de korting vervalt. Mogelijk heeft de verzekeraar nog wel afspraken met een vereniging of organisatie waarbij je bent aangesloten. Dan is op die manier gebruik te maken van korting op de zorgverzekering.

Sandra Mul, redacteur-onderzoeker Zorg Consumentenbond

Gezondgids 1, februari 2017

