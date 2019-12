Vraag: Ik las dat de stof acrylamide, die ontstaat bij frituren of bakken, gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid. Is er verschil tussen bereiding met een airfryer, friteuse en koekenpan? En wat is beter: diepvriesfriet of friet van verse aardappelen?

Antwoord: Acrylamide ontstaat bij de bruinkleuring van zetmeelrijke producten, dus aardappel- en graanproducten als friet, chips en in mindere mate brood, en snacks ‘in een jasje’ zoals kroketten en loempia’s. Het ontstaat dus ook bij frituren, of dat nu met een airfryer of een friteuse gebeurt. In zeer grote hoeveelheden blijkt acrylamide bij dieren kankerverwekkend te zijn. Hetzelfde effect is te verwachten bij mensen. Het algemene advies is daarom niet meer dan twee keer per week acrylamiderijke producten te eten.

Hoe hoog het acrylamidegehalte in friet is, hangt af van diverse factoren. De belangrijkste is: hoe bruiner, hoe meer. Ook aardappelras, oogsttijd en leeftijd van de aardappel spelen een rol. Diepvriesfriet is gemaakt van aardappelen met de gunstigste eigenschappen. Diepvriesfriet is dus beter dan verse aardappelen.

Noëlle van der Weel, redacteur-onderzoeker Wonen & Leven Consumentenbond

Gezondgids 3, juni 2017

Lees ook:

Gezond frituren

Terug naar het overzicht