Antwoord: Omdat eiwit een bouwstof is voor je spieren, hangt de hoeveelheid die je nodig hebt af van je gewicht en lengte. Voor gezonde volwassenen is de dagelijkse aanbeveling 0,83 gram per kilogram lichaamsgewicht.

De Gezondheidsraad heeft de aanbeveling ook berekend bij het gemiddelde gewicht voor verschillende leeftijdsgroepen. Voor volwassen mannen komt dat neer op 60 tot 63 gram per dag en voor volwassen vrouwen op 52 tot 54 gram. Sommige groepen hebben iets meer nodig. Denk aan vegetariërs, veganisten, kinderen, zwangeren en vrouwen die borstvoeding geven. De kwaliteit van eiwit is in plantaardige voedingsmiddelen lager dan in dierlijke voedingsmiddelen. Voor vegetariërs wordt daarom 20% meer eiwit aanbevolen en voor veganisten zelfs 30% meer dan de aanbevolen 0,83 gram per kilogram lichaamsgewicht.

Terug naar het overzicht