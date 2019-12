Linksdraaiende yoghurt

Antwoord: Er is een bepaald gen dat is gelinkt aan de ziekte van Parkinson. Door een fout in dit gen worden bepaalde stoffen, waaronder linksdraaiend melkzuur, niet meer aangemaakt. De gedachte is dat het ontbreken hiervan mogelijk een van de oorzaken is van een ontregeling in de zenuwen, met parkinson als gevolg. Duitse onderzoekers hebben in cellen van microscopisch kleine wormen aangetoond dat het toedienen van linksdraaiend melkzuur ervoor kan zorgen dat zenuwcellen weer normaal functioneren. Linksdraaiend melkzuur zit in alle yoghurt, vooral in Bulgaarse, waardoor het logisch is te denken dat het goed is bij parkinson. Maar mensen zijn geen wormen; het is alleen nog op celniveau onderzocht en de interessante ontdekking vraagt om nader onderzoek.

Thomas Cammelbeeck, redacteur-onderzoeker Voeding, Consumentenbond

Gezondgids 3, juni 2015

