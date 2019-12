Hoe gezond is yoghurt?

Gewone simpele magere yoghurt is een gezonde keus. Links- of rechtsdraaiend, of roer of stand maakt allemaal niet zo veel uit. Bij darmklachten kan een speciale probiotische yoghurt het proberen waard zijn. Het effect is nog niet bewezen.

Wat is yoghurt eigenlijk?

Yoghurt is gefermenteerde melk. Dat betekent dat melkzuurbacteriën (L. bulgarius en S. thermophilus) zijn toegevoegd aan de melk. Zij zetten de melksuikers (lactose) om in melkzuur. Daardoor wordt de melk zuur, wordt het dik (stremt het) en krijgt het zijn typische yoghurtsmaak.

Omdat er minder lactose in yoghurt zit dan in melk, is yoghurt geschikter voor mensen met een lactose-intolerantie. Een deel van het lactose wordt namelijk omgezet in melkzuur.

Wat is er gezond aan yoghurt?

Yoghurt is gezond, het staat ook in de Schijf van Vijf. De kans op darmkanker neemt met 15% af als je dagelijks 2 porties zuivel eet. En elke dag minimaal een half schaaltje yoghurt (60 gram) zorgt ook nog eens voor een lager risico op diabetes type 2. Het calcium in de zuivel is goed voor de gezondheid. In magere en halfvolle yoghurt is het vetgehalte lager dan in volle yoghurt. Beter voor het cholesterol en de lijn!

Vruchtenyoghurt: schijn bedriegt

Vruchtenyoghurt klinkt gezond, maar dat kan best tegenvallen. Er zit vaak weinig fruit in en des te meer suiker. Kijk daarom eerst goed op het etiket naar het percentage vruchten. Om gezond bezig te zijn kun je beter zelf (vers) fruit aan de yoghurt toevoegen.

Probiotica

Voor de meeste bacteriën in de yoghurt is de maag te zuur. Behalve voor de probiotica. Die overleven de zure omgeving van onze maag en komen levend in onze darm terecht. Probiotica zijn van nature ook aanwezig in de darmen en belangrijk voor een goede darmgezondheid.

Mogelijk kunnen probiotica darmklachten verlichten en hebben ze een positief effect op onze weerstand. Niet zo gek dat fabrikanten allerlei yoghurtjes en drankjes als Actimel, Vifit en Yakult met probiotica hebben ontwikkeld. De Europese Voedselautoriteit EFSA vindt de effecten van probiotica onvoldoende bewezen. Daarom zijn claims op de verpakking over probiotica verboden.

Toch denken sommige experts dat probiotica wel degelijk iets doen. Het effect is alleen bijna onmogelijk te bewijzen omdat je mensen eerst diarree moet bezorgen om te kunnen zien of probiotische yoghurt daarop een positief effect heeft.

Links- of rechtsdraaiend

Bij het maken van yoghurt ontstaat melkzuur. Dat is evenveel links- als rechtsdraaiend melkzuur. Deze melkzuurmoleculen zijn moleculair gezien identiek, maar dan in spiegelbeeld.

Er bestaat ‘yoghurt’ die vooral rechtsdraaiend melkzuur bevat, zoals Biogarde of Vifit. Dit mag alleen geen yoghurt heten, omdat er andere melkzuurbacteriën (Lactobacillus acidophilus en Bifidobacterium lactis) zijn gebruikt dan bij ’echte’ yoghurt. Rechtsdraaiend melkzuur is iets gemakkelijker te verteren dan linksdraaiend melkzuur.

Roer of stand

Andere bekende yoghurtkreten zijn ‘roer’ of ‘stand’. Bij het maken van standyoghurt krijgen de melkzuurbacteriën minder tijd om lactose om te zetten in melkzuur. Ook wordt een hogere temperatuur gebruikt, daardoor is de standyoghurt steviger.

Die structuur gaat trouwens weer verloren zodra je standyoghurt roert. Voor de gezondheid is er geen verschil tussen roer- of standyoghurt. Yoghurt in een pak is overigens altijd roer.

Feiten en cijfers

Het woord yoghurt komt van het Turkse yoğurt.

Yoghurt is zuur en daardoor lang houdbaar.

In een kom yoghurt zitten minimaal anderhalf miljard levende bacteriën.

Gemiddeld eten we zo’n 100 gram yoghurt per dag.

In 100 ml vruchtenyoghurt zit vaak net zo veel suiker als in 100 ml cola.

In 1 gram yoghurt moeten minimaal 10 miljoen levende bacteriën zitten om de naam yoghurt te mogen dragen.

