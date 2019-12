Verkoper aansprakelijk voor letsel door product

Antwoord: Wij adviseren voet bij stuk te houden. Als verkoper moet Albert Heijn ervoor instaan dat zijn product voldoet aan de verwachtingen. Ook de fabrikant van de olijven is verantwoordelijk als het gaat om een product dat letsel veroorzaakt: die kun je ook aansprakelijk stellen.

Stel Albert Heijn schriftelijk aansprakelijk en voeg bewijs (kassabon, foto's van de pit en olijven, onderzoek en kosten tandarts) toe. Kom je er met Albert Heijn en/of de fabrikant niet uit, dan kun je overwegen een procedure te starten via een deurwaarder of advocaat. Het is dan wel belangrijk de kosten en baten goed af te wegen. Ga ook na of de zorgverzekeraar bepaalde kosten vergoedt.

Charles Onbag, projectmedewerker Recht Consumentenbond

Gezondgids 4, augustus 2016

Lees ook:

Meer informatie over aansprakelijkheid

Terug naar het overzicht