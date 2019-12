Zijn volkorenproducten gezond?

Vraag: Diverse media, waaronder de Consumentengids, geven hoog op over de positieve aspecten van vezels. Andere media zeggen dat fytinezuur – dat zit in graanproducten uit de gehele korrel– zich bindt aan mineralen en spoorelementen als calcium en ijzer. Door die verbinding zouden de stoffen minder goed kunnen worden opgenomen. Hoe gezond zijn volkorenproducten eigenlijk?

Antwoord: Het is bekend dat fytinezuur – dat ook in peulvruchten, groente, noten en zaden zit – de opname van mineralen en spoorelementen negatief beïnvloedt. Gelukkig is onze voeding complex en bevat hij allerlei stoffen die de opname van voedingsstoffen juist bevorderen. Zo helpt vitamine C de opname van ijzer een handje. En fytinezuur heeft als antioxidant ook een gunstige eigenschap: het beschermt cellen tegen schadelijke vrije radicalen die onder meer worden gevormd tijdens normale lichamelijke processen. Volkorenproducten omwille van fytinezuur links laten liggen, is niet nodig. Je loopt dan gezonde vezels en B-vitaminen mis.

Thomas Cammelbeeck, redacteur-onderzoeker Voeding, Consumentenbond

Gezondgids 5, oktober 2015

Lees ook:

Test volkorenbrood

Eet ik voldoende vezels?

Terug naar het overzicht