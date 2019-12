Volkorenbrood: waar haal je de beste?  

Test|Volkorenbrood is de meest gegeten broodsoort van Nederland. Daarom onderzochten we in 2017 15 volkorenbroden bij supermarkten en bakkersketens. We keken naar de samenstelling en lieten de broden proeven door een smaakpanel.

Update november 2018: Dit is een test uit 2017. De samenstelling van de geteste voedingsmiddelen kan inmiddels gewijzigd zijn.

Volkoren toppers

Voor de volgende broden kun je gerust een blokje om:

‘t Stoepje fijn volkoren

Beste uit de test (gedeelde 1e plek)

(gedeelde 1e plek) Prijs: €1,75

Testoordeel: 7,3

Het brood van Bakkerij ’t Stoepje is op markten door heel Nederland te vinden. ‘Erg lekker brood’, zo vat een van de proevers het samen. Het bevat flink wat vezels en zit qua zoutgehalte op de norm. Dit brood werd samen met het brood van Bakker Ammerlaan het lekkerst gevonden.

Bakker Ammerlaan fijn volkoren

Beste uit de test (gedeelde 1e plek)

(gedeelde 1e plek) Prijs: €2,10

Testoordeel: 7,3

Één van de favorieten van het smaakpanel: ‘Een perfect Nederlands volkorenbrood’. Deze bakker bakt zijn brood in Bleiswijk en levert aan winkels in Delft, Rotterdam, Zoetermeer en omstreken.

Ben jij meer van de ‘one stop shopping’? Er is ook een supermarktbrood dat zich aardig kan meten met de warme bakker. En dat voor een fijn prijsje:

AH Zaans volkoren

Beste koop

Prijs: €1,20

Testoordeel: 7,0

‘Het smaakt goed, ziet er goed uit en ruikt lekker’, zegt een tevreden proever.

Het fijn volkorenbrood van de Jumbo en het biologisch volkorenbrood van de Ekoplaza kwamen qua smaak als slechtste uit de test. Het ging bij Ekoplaza wel om brood van de webshop. Dit wordt de dag van tevoren al afgebakken en is daarom minder vers. Ekoplaza heeft dan ook besloten te stoppen met de verkoop van brood via de webshop.

Bakker versus de super

De meeste mensen kopen brood uit praktische overwegingen in de supermarkt. Ook al vinden velen dat brood van de bakker beter smaakt. Wat is nu het verschil tussen het brood van de bakker en het bammetje uit de supermarkt?

Knapperig en vers

Het smaakpanel vond vooral de korst van supermarktbrood niet knapperig genoeg, dat doen de bakkers toch beter. Ook vond men het supermarktbrood minder vers. Het klopt dat brood van de bakker vaak verser is dan supermarktbrood. Er zit minder tijd tussen het moment dat het uit de oven komt en het moment dat het in de schappen komt te liggen. Sommige supermarkten bakken daarom het brood af in de supermarkt zelf. Verder verpakken bakkers het brood vaak pas als het verkocht wordt, hierdoor blijft het brood langer knapperig.

Vezels

Volkorenbrood is gezond omdat het meer vezels bevat dan andere broodsoorten, zoals witbrood of meergranenbrood. Ondanks dat alle broden uit de test met volkorenmeel zijn gemaakt varieert het vezelgehalte doordat de hoeveelheid vezels in volkorenmeel kan variëren. Fijn en grof volkorenbrood bevatten ongeveer evenveel vezels. Het advies is om minimaal 30 gram vezels per dag binnen te krijgen. De geteste broden bevatten gemiddeld 3 gram vezel per boterham. Dan zou je dus 10 boterhammen per dag moeten eten om aan genoeg vezels te komen. In het geval van wit brood zouden dit zelfs 30 sneetjes zijn. Gelukkig is dat niet nodig omdat andere voedingsmiddelen zoals groente en fruit ook veel vezels bevatten.

Zout

Te veel zout is ongezond. Gelukkig voldeden alle broden aan de wettelijk vastgestelde norm voor zout. Meestal wordt er bakkerszout gebruikt. Bakkerszout bevat jodium en dat is goed voor de schildklier. Alleen het biologisch brood van Ekoplaza bevat ongejodeerd zout. Het biologisch brood van Marqt is wel gejodeerd.

Suiker, gist en zuurdesem

Zonder suiker geen gist en zonder gist geen brood. Gist zet suiker om in koolzuurgas waardoor het brood volume krijgt. De suiker die de gist nodig heeft zit niet meer in het eindproduct. Toch kun je suiker op het etiket tegenkomen. Die wordt dan toegevoegd voor de smaak of kleur. Hetzelfde geldt voor moutmeel, dat het brood donkerder kleurt. In sommige broden zit naast gist ook desem, dat geeft brood een andere, wat frissere, smaak.

Volkoren is gezond

Volkorenbrood is door het hoge vezelgehalte de gezondste keuze (tenzij je coeliakie hebt). Ook bij pasta en rijst kun je het beste voor de volkorenvariant gaan. Wil je meer tips hoe je gezond eet en op een gezonde manier kunt afvallen? Dan raden wij het boek ‘Het keuzedieet’ aan.

