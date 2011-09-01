10 jaar Digitaalgids

In de loop der jaren bracht de Digitaalgids diverse onderwerpen succesvol voor het voetlicht. In mei 2008 liet de Digitaalgids zien dat de overstap naar een andere provider veel te lang duurde. Mede hierdoor kwam de norm dat providers 95% van de overstappen binnen 1 dag moet verzorgen. Andere onderwerpen die veel stof deden opwaaien, waren de torenhoge rekeningen voor mobiel internetten in het buitenland (2008) en de routers van providers die standaard onbeveiligd zijn (2008 en 2009). De in 2009 ingevoerde providermonitor houdt maandelijks de providers scherp.

Special

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan ontvangen abonnees van de Digitaalgids de gratis special van 100 pagina's uit het nieuwste Consumentenbond boek PC-EHBO en staat er in de gids een prijsvraag waarbij een iPad2 te winnen is.

