10 jaar Digitaalgids

Nieuws|In september 2001 verscheen het eerste nummer van de Digitale Consument, later omgedoopt tot Digitaalgids. Al 10 jaar maakt de Digitaalgids nu consumenten in begrijpelijke taal wegwijs in de digitale wereld, die steeds groter, belangrijker én complexer werd. Met bijna 60.000 abonnees is de gids inmiddels uitgegroeid tot het tweede, en enige advertentievrije, computerblad van Nederland.