1200 keer nee tegen brandstoftoeslag

Nieuws|Al meer dan 1200 consumenten zeggen 'Nee tegen brandstoftoeslag'. 'Dat zoveel consumenten in 3 dagen tijd onze oproep steunen, onderstreept de ergernis die brandstoftoeslag is', aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond.

Consumenten die de onaangename verrassing van brandstoftoeslag ook beu zijn, kunnen op www.consumentenbond.nl/brandstoftoeslag ook deze oproep steunen.

De Consumentenbond startte 17 mei zijn campagne Vlieg-recht. Geef passagiers ruim baan! met de actie 'Nee tegen brandstoftoeslag!' 'Veel consumenten denken ten onrechte dat brandstoftoeslag een overheidsheffing is, terwijl het gewoon een extra toeslag van luchtvaartmaatschappijen is', aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond. Schommelingen in de brandstofkosten behoren volgens de Consumentenbond tot het normale bedrijfsrisico van een luchtvaartmaatschappij en horen dus gewoon in de totaalprijs van een vliegticket of een pakketreis.

Vlieg-recht

De Consumentenbond krijgt al lange tijd veel klachten over luchtvaartmaatschappijen en consumenten weten vaak niet waar ze recht op hebben. Op www.consumentenbond.nl/vliegrecht staan de rechten van passagiers uitgelegd en hoe consumenten hun recht kunnen halen. Op de hoogte blijven over de volgende acties in deze campagne kan ook via twitter: @consumentenbond #vliegrecht