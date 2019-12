Bijna 4000 steunbetuigingen voor Opzouten!

Nieuws|Al 3959 consumenten steunen in de eerste week van de campagne Opzouten! de strijd tegen smakeloos zoutgebruik door fabrikanten. Met de campagne Opzouten! wil de Consumentenbond het overmatig gebruik van zout in voedingsmiddelen terugdringen omdat het slecht is voor de gezondheid. De Consumentenbond is het net als bijna 4000 consumenten zat dat fabrikanten nagenoeg geen stappen ondernemen om het zoutgebruik terug te dringen tot een verantwoord niveau.