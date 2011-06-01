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Bijna 4000 steunbetuigingen voor Opzouten!

Nieuws
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Al 3959 consumenten steunen in de eerste week van de campagne Opzouten! de strijd tegen smakeloos zoutgebruik door fabrikanten. Met de campagne Opzouten! wil de Consumentenbond het overmatig gebruik van zout in voedingsmiddelen terugdringen omdat het slecht is voor de gezondheid. De Consumentenbond is het net als bijna 4000 consumenten zat dat fabrikanten nagenoeg geen stappen ondernemen om het zoutgebruik terug te dringen tot een verantwoord niveau.

Gepubliceerd op:1 juni 2011

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De campagne Opzouten! loopt het hele jaar door. Op deze website -  www.consumentenbond.nl/opzouten - staan resultaten van het grote zoutonderzoek dat de Consumentenbond dit jaar voor de derde keer hield. 

Daarnaast staan op de website recepten waar weinig zout voor nodig is. De Consumentenbond nodigt iedereen die een smaakvol en zoutarm recept heeft, uit om dat in sturen of zelf een filmpje te maken van de bereiding van het recept.

#opzouten

De Consumentenbond strijdt al jaren tegen het overmatig zoutgebruik in allerlei levensmiddelen. De industrie zet geen echte stappen voorwaarts, de minister van Volksgezondheid grijpt niet in en nog steeds sterven jaarlijks zo'n 2500 consumenten aan de gevolgen van onnodig zoutgebruik door fabrikanten.

Op www.consumentenbond.nl/opzouten kunnen consumenten hun steun betuigen en op de hoogte blijven van de campagne en acties.

Doe ook mee via twitter: @consumentenbond #opzouten.