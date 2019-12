Aanvullende verzekeringen vaak niet benut

Nieuws|De vergoeding voor fysiotherapie is de belangrijkste overweging om een aanvullende zorgverzekering te nemen. Dit zeggen de 2000 ondervraagden van het Consumentenbond zorgpanel. Toch maakte maar liefst 58% geen gebruik van de vergoeding in 2010. De Consumentenbond adviseert goed te kijken naar het daadwerkelijke verbruik van aanvullende verzekeringen en ze niet zomaar en ongezien te verlengen.

De panelleden die in 2010 wel gebruik maakten van fysiotherapie deden dat in 31% van de gevallen voor een chronische aandoening. Bij 55% van de panelleden waren 6 tot 10 behandelingen voldoende. Bij 18% waren er meer dan 20 behandelingen noodzakelijk. In 78 % van de gevallen zijn de kosten van de fysiotherapie behandelingen ook daadwerkelijk vergoed door de zorgverzekeraar

91,2% van de Nederlanders sloot in 2011 een aanvullende verzekering af. Dat is 2% minder dan in 2010. Van hen sloot bijna iedereen (99,4%) de aanvullende verzekering af bij de verzekeraar van de basisverzekering. Op uiterlijk 19 november 2011 maken alle zorgverzekeraars hun aanbod voor 2012 aan hun verzekerden bekend. De Consumentenbond laat vanaf de tweede helft van november op de site een overzicht zien van de polissen van alle zorgverzekeraars.