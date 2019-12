Duidelijkheid zorgplicht goed voor consumenten

Nieuws|De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in zijn Toezichtkader Zorgplicht voor het eerst uitgewerkt wat zorgplicht voor zorgverzekeraars inhoudt. Consumenten hebben zo meer duidelijkheid over welke zorg en vergoedingen zij van hun verzekeraars mogen verwachten, een belangrijke ontwikkeling aldus de Consumentenbond. Consumenten kunnen hun verzekeraar daarmee gericht aanspreken op zijn zorgplicht.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Consumenten weten niet dat je bijvoorbeeld bij een probleem in kraamzorg tegen je zorgverzekeraar kan zeggen: help mij bij het zoeken naar hulp. Of als het ziekenhuis in de buurt sluit, je de verzekeraar kunt aanspreken voor het regelen van een opname dichtbij huis’.

Een aantal zaken in het Toezichtkader kan echter nog beter. Zo is de snelheid van leveren van zorg gebaseerd op zogenoemde ‘Treeknormen’ uit 2000, die veel ruimer zijn dan wat consumenten eronder verstaan. Ook blijft onduidelijk wat kwalitatief goede zorg nu precies is.

Rechten en plichten

In de Zorgverzekeringswet staat dat verzekeraars moeten zorgen dat verzekerden toegang hebben tot bereikbare, beschikbare en kwalitatief goede zorg. Verzekeraars zijn verantwoordelijk voor het inkopen van goede kwaliteitszorg, die goed bereikbaar is. Consumenten hebben daarnaast recht op tijdige hulp. Bij lange wachtlijsten kunnen consumenten verzekeraars daarop aanspreken. Dat geldt niet alleen voor verzekerden met een natura-, maar ook een restitutiepolis.