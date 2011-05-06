icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Let op met geld uitlenen via internet!

Nieuws
|
Consumenten die via internet geld uitlenen moeten zich bewust zijn van de risico's. Net als de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwt de Consumentenbond voor wanbetaling en identiteitsfraude bij deze alternatieve vorm van financiering, ook wel 'crowdfunding' genoemd. De Consumentenbond roept de AFM en DNB op regels op te stellen hiervoor en de risico's voor consumenten inzichtelijk te maken en te beperken.

Gepubliceerd op:6 mei 2011

Met crowdfunding kunnen consumenten via een internetplatform onder andere geld uitlenen voor het verbouwen van een woning of het starten van een onderneming. Geldverstrekkers die deze vorm van crowdfunding overwegen, moeten zich vooraf goed laten informeren over hoe zij hun geld terugkrijgen en hoe zij rendement ontvangen. Ook moeten zij zich realiseren wat er gebeurt als het internetplatform betalingsproblemen krijgt of failliet gaat.

Voordelen van crowdfunding

Naast de risico's ziet de Consumentenbond ook de voordelen van crowdfunding. Voor de mensen die een lening nodig hebben, kan de rente lager zijn dan de rente die banken vragen. En mensen die geld willen verstrekken, kunnen op een internetplatform bewust kiezen aan wie of voor welk doel zij geld uitlenen. Op de site van de Consumentenbond staat een eerste indruk van een voorbeeld van crowdfunding, Geldvoorelkaar.nl. Lees hier de standpunten van de AFM en DNB over crowdfunding.