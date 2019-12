Let op met geld uitlenen via internet!

Met crowdfunding kunnen consumenten via een internetplatform onder andere geld uitlenen voor het verbouwen van een woning of het starten van een onderneming. Geldverstrekkers die deze vorm van crowdfunding overwegen, moeten zich vooraf goed laten informeren over hoe zij hun geld terugkrijgen en hoe zij rendement ontvangen. Ook moeten zij zich realiseren wat er gebeurt als het internetplatform betalingsproblemen krijgt of failliet gaat.

Voordelen van crowdfunding

Naast de risico's ziet de Consumentenbond ook de voordelen van crowdfunding. Voor de mensen die een lening nodig hebben, kan de rente lager zijn dan de rente die banken vragen. En mensen die geld willen verstrekken, kunnen op een internetplatform bewust kiezen aan wie of voor welk doel zij geld uitlenen. Op de site van de Consumentenbond staat een eerste indruk van een voorbeeld van crowdfunding, Geldvoorelkaar.nl. Lees hier de standpunten van de AFM en DNB over crowdfunding.