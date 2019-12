Stekker uit Geschillencommissie Textiel en Schoenen

Nieuws|Op verzoek van de branchevereniging CBW-Mitex stopt de Geschillencommissie Textiel en Schoenen. Volgens de branche dienden er te weinig zaken om de commissie in stand te houden. Hierdoor komt ook een einde aan de tweezijdige algemene voorwaarden voor Textiel en Schoenen die tot stand kwamen in overleg met de Consumentenbond.

Consumenten die vanaf 1 januari 2012 een geschil hebben met een winkelier over kleding of schoenen zullen voortaan naar de rechter moeten voor uitsluitsel, een dure en complexe zaak. De Consumentenbond hoopt in 2012 nog wel met CBW-Mitex tot algemene voorwaarden en een daar aan verbonden nieuwe Geschillencommissie voor bruidsmode te komen. De kledingbranche Mitex zal per 1 januari 2012 eenzijdige voorwaarden gaan gebruiken.