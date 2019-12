Tommy Teleshopping overstag

Nieuws|Tommy Teleshopping past na aandringen van de Consumentenbond zijn algemene voorwaarden aan. De bond kreeg diverse klachten van consumenten over onder andere de levering en betaling van producten. Deze klachten zijn door het bedrijf inmiddels opgelost, maar de bond houdt het bedrijf nog wel in de gaten.

Consumenten die een product met een automatische incasso bij Tommy Teleshopping betaalden en daarna retourneerden, moesten lang op hun geld wachten. Nu krijgen ze dat zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen. Bij gebreken verwees de webwinkel naar de voorwaarden van de fabrikant voor de garantie, terwijl het bedrijf hiervoor zelf verantwoordelijk is. Het bedrijf ontbond de overeenkomst met de klant als een product niet leverbaar was, in plaats van het product te leveren. Ook op dit punt verbetert de webwinkel haar voorwaarden.

Werk aan de webwinkel

Consumenten met klachten die ontstaan zijn door de oude algemene voorwaarden, kunnen deze melden bij de bond via alarm@consumentenbond.nl. Tommy Teleshopping zegt toe deze klachten zo spoedig mogelijk op te lossen. Klachten over andere webwinkels zijn ook welkom. Daarvoor heeft de bond het formulier 'Werk aan de Webwinkel' op de website. Met de verzamelde meldingen van consumenten wil de bond optreden tegen webwinkels die hun klanten duperen. Meer informatie over de rechten van consumenten die online producten kopen, staan op de website van de Consumentenbond.