Veel zwevende zorgverzekerden

Nieuws|Bijna 8% van de Nederlanders zegt dit jaar te gaan overstappen van zorgverzekeraar en 20% overweegt dit te doen. De meeste overstappers willen wisselen omdat de huidige zorgverzekering te duur is (58%) of niet meer aansluit bij de zorgbehoefte (25%). Uit onderzoek van Intomart/Gfk in opdracht van de Consumentenbond blijkt verder dat 44% denkt dat de premie bij een andere zorgverzekeraar niet lager is.

37% van de Nederlanders heeft het aanbod voor 2012 van de verzekeraar vergeleken met andere polissen. De meesten deden dit via een vergelijkingssite. De top drie van bezochte vergelijkingssites is Independer.nl, Consumentenbond Zorgvergelijker en Vergelijkzorgverzekering2012.nl. 43% denkt nog steeds dat vergelijken lastig is en 33% lijkt overstappen moeilijk. Terwijl zorgverzekeraars en vergelijkingssites consumenten hier juist bij kunnen helpen.

Overstappen

De grootste groep verzekerden is tevreden met de huidige verzekeraar en stapt daarom niet over. Voor anderen geldt dat de verschillen tussen de zorgverzekeraars niet duidelijk zijn en een kleine groep vreest onterecht dat ze niet bij een andere zorgverzekeraar terecht kunnen door medische selectie terwijl hier in de praktijk nauwelijks sprake van is. Overstappen van zorgverzekeraar kan nog tot 1 februari 2012 maar daarvoor moet wel de huidige verzekering zijn opgezegd voor 1 januari 2012.



Meer informatie: Dossier Zorgverzekeringen 2012