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Voedseletiketten moeten duidelijker

Nieuws
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Etiketten van levensmiddelen moeten duidelijkere en betere informatie bevatten over de hoeveelheid zout, verzadigd vet en suiker. De Consumentenbond roept de leden van het Europees Parlement op om dinsdag 19 april 2011 te stemmen voor heldere voedselinformatie op etiketten op de voorkant van elke verpakking. Met eerlijke informatie over de aanwezigheid van nano-deeltjes, plakvlees of nepkaas.

Gepubliceerd op:18 april 2011

Goede etikettering levert belangrijke voedingswaarde-informatie. Consumenten kunnen hiermee beter de voedingswaarde van producten inschatten en de (soms grote) verschillen tussen producten aflezen. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Voedselinformatie moet duidelijk en gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn. Dan kunnen consumenten weloverwogen kiezen voor beter en gezonder voedsel’.

Wel plaatjes, geen informatie
De Consumentenbond indt het daarnaast onaanvaardbaar dat er een vrijstelling van informatie komt voor verpakkingen van minder dan 80cm2, bijvoorbeeld een halve liter pak melk. Dit betekent dat op verpakkingen met meer dan voldoende ruimte geen verplichte informatie staat, maar wel ruimte is voor logo’s en merkinformatie.