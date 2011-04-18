Voedseletiketten moeten duidelijker

Goede etikettering levert belangrijke voedingswaarde-informatie. Consumenten kunnen hiermee beter de voedingswaarde van producten inschatten en de (soms grote) verschillen tussen producten aflezen. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Voedselinformatie moet duidelijk en gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn. Dan kunnen consumenten weloverwogen kiezen voor beter en gezonder voedsel’.

Wel plaatjes, geen informatie

De Consumentenbond indt het daarnaast onaanvaardbaar dat er een vrijstelling van informatie komt voor verpakkingen van minder dan 80cm2, bijvoorbeeld een halve liter pak melk. Dit betekent dat op verpakkingen met meer dan voldoende ruimte geen verplichte informatie staat, maar wel ruimte is voor logo’s en merkinformatie.