Voedseletiketten moeten duidelijker

Etiketten van levensmiddelen moeten duidelijkere en betere informatie bevatten over de hoeveelheid zout, verzadigd vet en suiker. De Consumentenbond roept de leden van het Europees Parlement op om dinsdag 19 april 2011 te stemmen voor heldere voedselinformatie op etiketten op de voorkant van elke verpakking. Met eerlijke informatie over de aanwezigheid van nano-deeltjes, plakvlees of nepkaas.