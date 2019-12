Actie pensioenfondsen nodig!

De Consumentenbond vindt dat het inzicht dat consumenten nu in hun pensioen hebben, te beperkt. 'Via mijnpensioenoverzicht.nl krijgen consumenten een indicatie van hun pensioen, maar ze hebben geen idee wat de betekenis daarvan is voor later', zegt Bart Combée, directeur Consumentenbond. 'Pensioenfondsen moeten consumenten daarom op persoonlijk niveau voorlichten over hoeveel geld je overhoudt voor je oude dag en je helpen te bepalen of dat genoeg is'. Volgens de Consumentenbond is het belangrijk dat consumenten zich op jongere leeftijd met hun pensioen bemoeien om zich te verzekeren van een goede oudedagsvoorziening. Consumenten die zich te laat gaan bezighouden met hun pensioen, kunnen een eventueel pensioentekort vaak niet meer repareren.

Zelf beoordelen

Volgens de Consumentenbond kunnen consumenten beter beoordelen of het opgebouwde bedrag voldoende is om in hun oude dag te voorzien als mijnpensioenoverzicht.nl wordt aangevuld met gegevens over het aanvullend pensioen waar consumenten zelf voor zorgen (derde pijler). Op de site van de Consumentenbond krijgen consumenten met behulp van een online pensioenmodule inzicht in hun financiële situatie op het moment dat ze met pensioen gaan. Ook staat er informatie over diverse mogelijkheden om een eventueel pensioentekort aan te vullen.