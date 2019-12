Kijk uit met arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Nieuws|Consumenten doen er verstandig aan kritisch te kijken naar hun arbeidsongeschiktheidsverzekering. Toezichthouder AFM constateert dat een flink aantal arbeidsongeschiktheidsverzekeringen op de markt niet in het belang van de klant is, omdat bijvoorbeeld veel medische aandoeningen uitgesloten zijn. De Consumentenbond roept de verzekeraars op die dit soort producten hebben afgesloten actief hun klanten een beter productaanbod te doen. De AFM heeft niet bekendgemaakt welke verzekeraars ze heeft onderzocht.

'Ongelooflijk dat de toezichthouder moet concluderen dat bij zeven van de negen onderzochte verzekeraars (73% marktaandeel) er arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn die zoveel uitsluitingen hebben dat er eigenlijk geen toegevoegde waarde is voor consumenten. Die klanten betalen dus heel veel geld voor een wassen neus. Verzekeringen die nauwelijks meerwaarde hebben, zijn vooral in het belang van de verzekeraar. Niet in het belang van de klant. Deze praktijken onderstrepen maar weer eens de noodzaak van onze campagne Begrijp je geld?!', aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond.

Verwachtingen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn financiële producten die zorgen voor inkomen als de verzekerde door ziekte of een ongeval niet of niet meer volledig kan werken. Consumenten moeten er op kunnen vertrouwen dat een product ook doet wat het belooft: namelijk verzekeren.

De Consumentenbond voert op dit moment de campagne Begrijp je geld?!om te bereiken dat consumenten veilig kunnen kiezen uit producten die ze wel begrijpen en kunnen vergelijken. Producten met duidelijke en begrijpelijke voorwaarde en die voldoen hun verwachtingen.