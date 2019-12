Aswolk: uw rechten als passagier

Nieuws|Passagiers die stranden als gevolg van de IJslandse aswolk hebben recht op informatie, maaltijden, drinken, eventueel noodzakelijke hotelovernachtingen en een vergoeding van het ticket of gelijkwaardig vervoer. De luchtvaartmaatschappij moet dit verzorgen.

Daarnaast kunnen passagiers bij annulering of langdurige vertraging de kosten van hun ticket terugvragen. Bij een vertraging van 5 uur of langer hebben zij de keuze uit:

volledige terugbetaling van het ticket binnen 7 dagen voor het niet gemaakte deel van de reis (of, indien verder reizen geen zin heeft, ook voor het deel dat al is gemaakt);

een retourvlucht naar het eerste vertrekpunt bij eerste gelegenheid, of

een andere vlucht onder vergelijkbare omstandigheden naar de eindbestemming bij eerste gelegenheid (of op een latere datum indien daar plaats is, naar keuze van de passagier).

Consumenten die geen opvang hebben gekregen of hier ontevreden over zijn, moeten contact opnemen met hun luchtvaartmaatschappij. Komen ze er daar niet uit, dan kunnen zij hun klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Luchtvaart en de Inspectie voor Verkeer en Waterstaat.

Geen compensatie

De aswolk, maar ook extreme weersomstandigheden, terrorisme of wilde stakingen vallen onder overmacht. Passagiers hebben dan geen recht op (extra) financiële compensatie wegens de opgelopen vertraging of annulering.



Meer informatie over de rechten van passagiers staat op antwoorden op veelgestelde vragen

De Consumentenbond is onlangs ook de campagne Vlieg-recht. Geef passagiers ruim baan! Op www.consumentenbond.nl/vliegrecht staat meer informatie over deze campagne en rechten van vliegpassagiers!