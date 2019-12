Bart Smit op vingers getikt voor overtreden garantieregels

Nieuws|Bart Smit is door de Consumentenautoriteit aangesproken op niet goed naleven van garantieregels. De Consumentenbond vroeg de Consumentenautoriteit handhavend op te treden. De winkelketen probeerde zijn verantwoordelijkheid te ontlopen door consumenten die een beroep doen op de garantie van een kapot elektronisch product direct door te verwijzen naar de fabrikant.

Uit signalen van leden van de Consumentenbond bleek dat Bart Smit consumenten nog steeds naar de fabrikant doorstuurde met garantiekwesties. Bij de verkoop van een Nintendo ging de winkelketen zelfs zover dat ze een schriftelijke instructie meegaven waarin stond dat consumenten bij eventuele problemen niet naar de winkel moesten komen, maar direct contact op moesten nemen met Nintendo. De winkelier is echter altijd het eerste aanspreekpunt en is bij problemen verantwoordelijk voor reparatie of vervanging van een product.

Beterschap

Twee jaar geleden heeft de Consumentenbond Bart Smit al aangesproken op het doorverwijzen naar de fabrikant. De speelgoedketen beloofde toen beterschap en zou alle winkels de instructie geven dat zij klanten met defecte apparatuur ook in de winkel dienen te helpen. De Consumentenautoriteit heeft Bart Smit inmiddels op deze praktijken aangesproken, waarop de speelgoedketen een aantal toezeggingen heeft gedaan.