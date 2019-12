Bellen buiten EU kostbaar

Nieuws|Bellen binnen de Europese Unie (EU) is vanaf 1 juli weer goedkoper, maar buiten de EU lopen de kosten snel op. In sommige landen werkt prepaid niet voor sms-en of internetten. Soms kunnen prepaid-bellers er zelfs helemaal niet mee bellen. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond naar tarieven, zowel voor een abonnement als bij prepaid, van mobiel bellen en internetten met Nederlandse abonnementen in het buitenland.

Tien minuten bellen vanuit Cuba of Mexico kost meer dan €40. Gebeld worden kost zo’n €2 per minuut. Tien minuten bellen vanuit het zonnige Turkije naar Nederland kost vanaf 1 juli minimaal €12,50. Turkije valt namelijk bij geen enkele Nederlandse provider in de zone voor de meest gunstige tarieven.

Internetten buiten de EU kost bij Hi, KPN en Telfort €9,95 per MB en bij Ben €10.

Binnen de EU is dit bij Hi, KPN en Telfort is het €3,50 en bij Ben €5,95.

Maximale tarieven in EU

Vanaf 1 juli 2011 kost bellen binnen de EU maximaal 42 eurocent per minuut en gebeld worden 13 cent. Voor internetten is er een grens van €59,50. Consumenten die dus voor bijna €60 mobiel internet hebben gebruikt, kunnen dan geen verbinding meer maken met het internet, tenzij de begrenzing door de beller is uitgezet.

De limieten gelden alleen voor landen binnen de EU en dus niet voor landen als Turkije of Zwitserland.

