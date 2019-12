Besparen op hotelkamers bij vakantieveilingsites

Nieuws|Consumenten kunnen flink besparen op hotelkamers via veilingwebsites. Bij de 10 onderzochte arrangementen lag de betaalde prijs voor hotelkamers bij veilingsite Hotelkamerveiling.nl gemiddeld 60% lager dan die op de website van het hotel zelf. Datzelfde geldt voor het prijsvoordeel voor veilingen van dagjes uit of vakanties, gemiddeld zo’n 47% bij Vakantieveilingen.nl. Vaak levert boeken bij het pretpark zelf of met andere spaaracties zoals Airmiles minstens evenveel voordeel op. Het volledige artikel van de Consumentenbond naar 5 veilingsites is te lezen in de Reisgids van november/december 2011.

De Consumentenbond deed bij 5 veilingsites (Vakantieveilingen.nl, Veilingreus.nl, D-reizen.nl, Hotelkamerveiling.nl en Uitstapjesveiling.nl) een steekproef en onderzocht of het winnende bod daadwerkelijk voordeel oplevert en of dit goedkoper is dan andere aanbiedingen. Twee voorbeelden:

Vakantieveilingen.nl veilde een 8-daagse zonvakantie in een 4-sterren resort (vertrekdatum staat vast). Ze vermelden geen waarde en veilingskosten. Het laatste en winnende bod was €1051. Daar kwam €2,50 bijkomende kosten bij (calamiteitenfonds). Het totale bedrag kwam daardoor uit op €1053,50. Had deze consument de reis bij de aanbieder zelf geboekt dan kostte dat: €1260,50 (inclusief bijkomende kosten en korting). Het behaalde voordeel is dus €207 (16%)

Hotelkamerveiling.nl veilt "Ontdek de Parel aan de Zuiderzee" zonder daarbij te vermelden wat de waarde hiervan is. Het winnende bod is €26. Daar komt nog €7,50 aan veilingkosten bij, dat maakt €33,50. Dezelfde aanbieding rechtstreeks bij de aanbieder boeken zou €129 (inclusief bijkomende kosten) hebben gekost. Het behaalde voordeel is dus €95,50 (74%).

Toch levert veilen niet altijd de optimale korting op, want de Consumentenbond bekeek ook of het winnende eindbod goedkoper is dan andere aanbiedingen, spaaracties, Airmiles of andere (boekings)sites. Op de D-reizen veilingsite konden consumenten bieden op 2 vliegtickets naar Ibiza met luchtvaartmaatschappij Vueling, 14-8-2011 heen en 21-8-2011 terug. Het winnende eindbod was €555. Vliegtickets.nl bood dezelfde bestemming aan met dezelfde reisdata voor €436,52, €118 goedkoper.

Tips

Voor consumenten blijft het opletten bij veilingsites, want lang niet alle veilingsites zijn transparant over de bijkomende kosten of vermelden de waarde van het te veilen product. Consumenten bieden dan op een sauna-arrangement of een strandvakantie op Cyprus zonder te weten wat de eigenlijke waarde is. Veilingsreus.nl rekende het hoogste bedrag aan bijkomende kosten: €63 voor reserveringskosten, toeristenbelasting en schoonmaakkosten bij de huur van een chalet. Veilen lijkt een goede manier om voordelig ' een slag te kunnen slaan'. Toch is het verstandiger om de verschillende aanbiedingen van uitjes, weekendjes weg en tickets goed te vergelijken.