Gemiddeld 323 euro besparing met energieveiling

Nieuws|Energiedirect heeft het laagste tarief geboden in de energieveiling van de Consumentenbond. De gemiddelde besparing met het bod van Energiedirect is voor een gezin met twee kinderen* ongeveer 323 euro per jaar. De bijna 80.000 consumenten die zich hebben ingeschreven voor het Energiecollectief ontvangen vanaf 18 november een aanbod, afgestemd op de verbruiksinformatie die ze hebben ingevuld, en kunnen daarna beslissen of ze gebruik willen maken van dit aanbod.