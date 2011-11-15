Gemiddeld 323 euro besparing met energieveiling

Het aanbod van het Energiecollectief is voor een jaarcontract met groene stroom en grijs gas tegen een vaste prijs en geldt ook voor consumenten die al klant zijn bij Energiedirect. De Consumentenbond adviseert consumenten om jaarlijks opnieuw de prijzen van energieleveranciers te vergelijken en over te stappen, dat levert de grootste besparing op. Ook consumenten die geen lid zijn van de Consumentenbond kunnen

-tegen betaling van 5 euro- gebruik maken van het aanbod uit de energieveiling.

Kwaliteit

De energieveiling van de Consumentenbond is er op gericht op met zoveel mogelijk consumenten een zo laag mogelijk energietarief te bedingen, het gaat alleen om de prijs van energie. Consumenten die meer informatie willen over de kwaliteit van energieleveranciers kunnen kijken in de Energievergelijker van de Consumentenbond of op http://www.consuwijzer.nl/EnergieWijzer_Start.

*) gebaseerd op een landelijk gemiddelde verbruik van 3500kwh stroom en 1850m3 gas