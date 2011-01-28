Opnieuw predicaat 'Beste uit de test'

De bond adviseert consumenten om voor de laatste stand van testresultaten altijd op Consumentenbond.nl te kijken, want soms veranderen prijzen waardoor het predicaat 'Beste Koop' (goede prijs-kwaliteitverhouding) verandert. Het predicaat 'Beste uit de test' kan alleen veranderen als er een nieuwe test is geweest.

Nieuw systeem

Regelmatig komen er vragen over de predicaten van de Consumentenbond, daarom voert de bond nu dit nieuwe systeem in. Het predicaat 'Voordelige Keuze' komt te vervallen. Het predicaat 'Afrader' blijft in de huidige vorm bestaan.