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Opnieuw predicaat 'Beste uit de test'

Nieuws
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Om consumenten beter voor te lichten bij de aankoop van nieuwe producten en diensten hanteert de Consumentenbond voortaan duidelijkere regels voor zijn predicaten. Producten of diensten die ongeacht de prijs de beste testresultaten hebben, krijgen het predicaat 'Beste uit de test'. Producten met een goede prijs-kwaliteitverhouding krijgen het predicaat 'Beste koop'. Meer over de predicaten is te lezen in de Consumentengids van februari 2011.

Gepubliceerd op:28 januari 2011

beste-uit-de-test-vlag-PNG De bond adviseert consumenten om voor de laatste stand van testresultaten altijd op Consumentenbond.nl te kijken, want soms veranderen prijzen waardoor het predicaat 'Beste Koop' (goede prijs-kwaliteitverhouding) verandert. Het predicaat 'Beste uit de test' kan alleen veranderen als er een nieuwe test is geweest.

Nieuw systeem

Regelmatig komen er vragen over de predicaten van de Consumentenbond, daarom voert de bond nu dit nieuwe systeem in. Het predicaat 'Voordelige Keuze' komt te vervallen. Het predicaat 'Afrader' blijft in de huidige vorm bestaan.