Opnieuw predicaat 'Beste uit de test'

Nieuws|Om consumenten beter voor te lichten bij de aankoop van nieuwe producten en diensten hanteert de Consumentenbond voortaan duidelijkere regels voor zijn predicaten. Producten of diensten die ongeacht de prijs de beste testresultaten hebben, krijgen het predicaat 'Beste uit de test'. Producten met een goede prijs-kwaliteitverhouding krijgen het predicaat 'Beste koop'. Meer over de predicaten is te lezen in de Consumentengids van februari 2011.