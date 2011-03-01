Betere bescherming tegen misleidende SMS-diensten

'De Consumentenbond pleit al sinds 2002 voor betere consumentenbescherming bij sms-diensten en ziet nu eindelijk het resultaat van al die inspanning' zegt directeur Bart Combée van de Consumentenbond. 'Consumenten worden beter beschermd, want de eigen telecomprovider is nu verantwoordelijk voor het oplossen van het probleem'.

Consumenten worden voortaan niet door de telecomprovider afgesloten als ze klagen over een onterecht geïncasseerd bedrag voor een ongewenste SMS-dienst. De provider mag pas maatregelen treffen, als hij kan aantonen dat de klant de sms-dienst bewust en op basis van correcte informatie heeft afgenomen.

Toestemming geven

Voor sms-diensten boven de €1,50 moeten consumenten vanaf 1 april 2011 duidelijk toestemming geven om de dienst via de telefoonrekening af te rekenen. Verder moeten de telecomproviders ook abonnementen aanbieden waarbij de mogelijkheid om sms-abonnementen af te nemen is geblokkeerd. Klanten bij bestaande abonnementen moeten daarnaast gratis de mogelijkheid krijgen sms-diensten te blokkeren.