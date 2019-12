Betere bescherming tegen misleidende SMS-diensten

Nieuws|Vanaf 1 april 2011 treedt een wet in werking die consumenten beter beschermt tegen misleidende SMS-praktijken. De Consumentenbond, die al jaren veel klachten over sms-diensten ontvangt, is tevreden met de nieuwe regels. Door de wet wordt de rekening voor ongewenste sms-diensten niet meer neergelegd bij consumenten, maar moeten de telecomproviders het probleem oplossen.