Actie Bittere Pil afgerond

Nieuws|Ondanks de vele reacties op de actie Bittere Pil gaan de nieuwe Voedsel- en Waren Autoriteit en het ministerie van VWS de verpakkingen van vitamine C pillen pas controleren na het aannemen van Europese wetgeving. De Consumentenbond is hierover verbaasd want ook de huidige wet verbiedt misleiding. Nu blijven consumenten in onzekerheid over de noodzaak van vitamine C supplementen. Namens de consumenten die de actie gesteund hebben, stuurde de Consumentenbond een certificaat aan Kruidvat, Albert Heijn en Hema, met het dringende verzoek om de verpakkingen uit eigen beweging aan te passen.