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Actie Bittere Pil afgerond

Nieuws
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Ondanks de vele reacties op de actie Bittere Pil gaan de nieuwe Voedsel- en Waren Autoriteit en het ministerie van VWS de verpakkingen van vitamine C pillen pas controleren na het aannemen van Europese wetgeving. De Consumentenbond is hierover verbaasd want ook de huidige wet verbiedt misleiding. Nu blijven consumenten in onzekerheid over de noodzaak van vitamine C supplementen. Namens de consumenten die de actie gesteund hebben, stuurde de Consumentenbond een certificaat aan Kruidvat, Albert Heijn en Hema, met het dringende verzoek om de verpakkingen uit eigen beweging aan te passen.

Gepubliceerd op:15 april 2011

De start van de actie Bittere Pil leidde tot veel reuring. Er volgde veel discussie in de media, op twitter en op fora en GroenLinks stelde Kamervragen aan de minister van VWS. Met name de branchevereniging van vitaminepillen, Natuur- en Gezondheidsproducten Nederland (NPN), stond op zijn achterste benen. Ook de grote chemische bedrijven Bayer, Chefaro en Pfizer die vitamines produceren, trokken fel van leer. Dat deden ze niet onder eigen naam, maar op de door hun gesponsorde website met ‘consumentenvoorlichting’: www.vitamine-info.nl

Overdrijven

Op 24 februari 2011 startte de Consumentenbond de actie Bittere Pil tegen onterechte beloftes op vitamine C pillen. De boodschap van de Consumentenbond is dat sommige doelgroepen weliswaar baat hebben bij extra vitamines, maar fabrikanten doen alsof vrijwel iederéén extra supplementen kan gebruiken. Bijvoorbeeld door het effect van vitamine C pillen sterk te overdrijven.  

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