Blokkeren van internetdiensten slecht voor consumenten

KPN wil meer gaan verdienen aan mobiel internet en de Consumentenbond denkt dat andere aanbieders zullen volgen. Dit is ongunstig omdat consumenten niet alleen meer gaan betalen, maar ook omdat telecomaanbieders specifieke diensten of apps kunnen blokkeren. Deze maatregel grijpt in op de vrije toegang tot informatie. Daarnaast wordt het kiezen van een mobiel abonnement nog ingewikkelder dan het nu al is. Voordat consumenten een abonnement afsluiten, moeten ze kijken of dat abonnement wel toegang biedt tot de gewenste internetdiensten.

Innovatie

Als telecomaanbieders internetdiensten blokkeren, kan dit ongunstig zijn voor innovatie. Sommige internetdiensten zijn alleen nog toegankelijk voor consumenten met een duurder abonnement en dit kan de ontwikkeling van nieuwe diensten remmen.