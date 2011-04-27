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Blokkeren van internetdiensten slecht voor consumenten

Nieuws
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De Consumentenbond roept de Tweede Kamer op telecomaanbieders die bepaalde mobiele internetdiensten duurder willen maken, goed te volgen en zonodig in te grijpen. KPN wil zijn klanten bijvoorbeeld extra laten betalen voor diensten zoals VoIP (waaronder Skype) en streaming video. De Consumentenbond vreest dat consumenten door deze ontwikkelingen straks geen toegang meer hebben tot belangrijke internetdiensten.

Gepubliceerd op:27 april 2011

KPN wil meer gaan verdienen aan mobiel internet en de Consumentenbond denkt dat andere aanbieders zullen volgen. Dit is ongunstig omdat consumenten niet alleen meer gaan betalen, maar ook omdat telecomaanbieders specifieke diensten of apps kunnen blokkeren. Deze maatregel grijpt in op de vrije toegang tot informatie. Daarnaast wordt het kiezen van een mobiel abonnement nog ingewikkelder dan het nu al is. Voordat consumenten een abonnement afsluiten, moeten ze kijken of dat abonnement wel toegang biedt tot de gewenste internetdiensten.  

Innovatie

Als telecomaanbieders internetdiensten blokkeren, kan dit ongunstig zijn voor innovatie.  Sommige internetdiensten zijn alleen nog toegankelijk voor consumenten met een duurder abonnement en dit kan de ontwikkeling van nieuwe diensten remmen.