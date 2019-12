Campagne Begrijp je geld?! van start

Nieuws|Op Wereld Consumenten Dag, jaarlijks op 15 maart, start de Consumentenbond zijn campagne 'Begrijp je geld?! Weet waar je voor tekent'. Het merendeel van de consumenten wil of kan zich niet verdiepen in de financiële producten die hij nodig heeft in deze maatschappij, daarom wil de bond dat er financiële basisproducten komen. Basisproducten kunnen voor grote groepen consumenten een veilig alternatief vormen voor de huidige ingewikkelde producten, zoals beleggingsverzekeringshypotheken. Basisproducten zijn duidelijk met heldere verwachtingen en doen wat ze beloven. Op www.consumentenbond.nl/begrijpjegeld kunnen consumenten hun eigen voorbeelden van onbegrijpelijke financiële producten en voorwaarden uploaden.

De Consumentenbond heeft criteria ontwikkeld voor 13 categorieën van financiële basisproducten, zoals bijvoorbeeld de spaarrekening, de betaalrekening, de aansprakelijkheidsverzekering of de hypotheek. 'Een basisspaarrekening heeft geen addertjes over het gras. Eén rentepercentage over het totale bedrag, geen misleidende instaprentes of wat dan ook. Je kunt altijd je geld opnemen zonder kosten, zonder boete en als de rente wijzigt, krijg je als klant 2 weken van te voren via e-mail, sms of internetbankieren bericht. Een basishypotheek los je af binnen 30 jaar. Gewoon, simpel', aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond.

Meedoen

Financieel aanbieders die de uitdaging oppakken om basisproducten te gaan ontwikkelen kunnen zich de komende 4 weken registreren op www.consumentenbond.nl/begrijpjegeld De bond publiceert hier ook welke aanbieders zich al aangemeld hebben. Eind november 2011 publiceert de bond in de Consumentengids welke aanbieders echte basisproducten hebben ontwikkeld.

Begrijp jij je geld?

Financiële producten en diensten zijn de afgelopen jaren zo ingewikkeld geworden dat zelfs de experts niet meer van de hoed en de rand weten, denk daarbij aan de woekerpolisaffaire. De bond roept consumenten op om voorbeelden van onbegrijpelijke producten in te sturen op www.consumentenbond.nl/begrijpjegeld en daar mee te discussiëren of de eigen financiële kennis te testen. Via @begrijpjegeld op Twitter kan iedereen op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in de campagne.