Campagne 'Kiezen moet kunnen' van start

Ruim driekwart van de consumenten vindt dat fouten van artsen openbaar moeten zijn, via de naam van het ziekenhuis, voor sommigen wel afhankelijk van de ernst van de medische misser. Doet een tuchtrechter uitspraak, dan vindt bijna 75% van de ondervraagden dat de naam van de arts bekend gemaakt moet worden, afhankelijk van de uitspraak van de rechter. En 1 op de 5 consumenten geeft aan dat zij zo'n slechte ervaring hadden dat -als zij dit van tevoren hadden geweten- ze naar een ander ziekenhuis of arts waren gegaan. Dit blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond naar de mening van consumenten over de kwaliteit en openheid van de zorg. De Consumentenbond start daarom de campagne 'kiezen moet kunnen' met 5 eisen aan openbaarheid in de zorg.

Consumenten willen weten wie er voor ze zorgt

De bond pleit al jaren voor het openbaar maken van gegevens over de kwaliteit van de zorg die echt wat zeggen. 'Omdat dit moeizaam gebeurt, is het tijd voor de campagne 'Kiezen moet kunnen'. Consumenten maken een vuist om gegevens over kwaliteit en fouten boven water te krijgen. Je kiest er niet voor om patiënt te zijn, maar elke patiënt heeft het recht om goede informatie te krijgen. Zo weten bijvoorbeeld alleen ziekenhuizen en artsen in welk ziekenhuis de patiënt een betere overlevingskans heeft bij een darmkankeroperatie en welke arts gespecialiseerd is in een aandoening. De gegevens zijn er, maar niet voor de patiënt', aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond.

Eisen aan openbaarheid

Consumenten die bewust willen kiezen, kunnen dat veelal niet door een gebrek aan toegankelijke en vergelijkbare informatie. Ook zijn veel consumenten zich niet bewust van grote verschillen tussen zorgaanbieders.

Daarom 5 eisen aan de zorg die de Consumentenbond met steun van consumenten wil realiseren:

Stop de doofpotcultuur

Ziekenhuizen en artsen zijn open over fouten en incidenten en bespreken die met de patiënt.

Maak klagen makkelijk

Het is voor patiënten eenvoudig om een klacht in te dienen.

Maak kwaliteit zichtbaar

Cijfers over de ervaring van artsen, resultaten van behandelingen, complicaties en sterftecijfers zijn openbaar.

Zorg voor goed geïnformeerde patiënten

Patiënten weten voor de behandeling wat hen te wachten staat.

Stop het BIG-geheim

Patiënten kunnen gemakkelijk hun medisch hulpverlener opzoeken in het BIG-register, het kwaliteitsregister voor zorgverleners.

Persoonlijke ervaringen

Gedurende heel 2011 kunnen consumenten op de campagnesite consumentenbond.nl/kiezenmoetkunnen hun persoonlijke verhalen delen en het laatste nieuws vinden over de campagne. Daarnaast besteedt de Consumentenbond in de Consumentengids en de GezondGids aandacht aan transparantie in de zorg.

