Campagne Vlieg-recht afgesloten

Nieuws|Met ruim 6600 mensen die ‘Nee tegen brandstoftoeslag’ zeggen, bijna 4000 consumenten die via de Vlucht Claim Service hebben gecheckt of ze recht op compensatie hebben en een dikke 400 klachten op de website 'Vlieg-recht' sluit de Consumentenbond zijn campagne Vlieg-recht. 'Geef passagiers ruim baan!' De campagne maakt duidelijk dat de klantvriendelijkheid en de naleving van de consumentenrechten in de luchtvaartsector veel beter kunnen, daarom blijft dit onderwerp bij de Consumentenbond hoog op de agenda staan.

Op korte termijn gaat de Consumentenbond voorstellen indienen bij staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu om de Inspectie Verkeer en Waterstaat als klachtenloket voor consumenten beter in te richten nu de Geschillencommissie Luchtvaart wordt opgeheven. Het is niet alleen belangrijk dat consumenten met hun klacht terecht kunnen bij een overheidsloket, maar ook dat ze compensatie kunnen afdwingen waar ze door langdurige vertraging of annulering van hun vlucht recht op kunnen hebben. Consumenten kunnen in ieder geval gebruik blijven maken van de Vlucht Claim Service die de Consumentenbond aanbiedt. Over de onwenselijke praktijk van het doorberekenen van de brandstoftoeslag is de Consumentenbond op dit moment in gesprek met de reisbranche.

Dossier Vlucht Claim Service

Uit alle reacties op de campagnewebsite Vlieg-recht blijkt dat luchtvaartmaatschappijen vaak klantonvriendelijk en hardleers zijn en regelmatig een loopje nemen met passagiersrechten. Ze informeren bijvoorbeeld niet over rechten bij vertraging of annulering van een vlucht. Het adres om eventuele klachten naartoe te sturen is vaak slecht vindbaar en het wijzigen van een spelfout in een naam op een vliegticket kan zomaar 100 euro kosten. Een bloemlezing van de ervaringen is te lezen in de Consumentengids van oktober 2011. Informatie over de rechten van passagiers en de mogelijkheden om het recht op compensatie bij langdurige vertraging en annulering te claimen is voortaan te vinden in het dossier Vlucht Claim Service.