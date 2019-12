Claim op opvolgmelk onverantwoord

Nieuws|Het Europarlement stemt op woensdag 6 april 2011 over een resolutie over de goedkeuring van een claim die gebruikt wordt op melk voor baby´s ouder dan 6 maanden; ‘opvolgmelk’. De claim ´DHA(Docosahexaeenzuur) is goed voor de visuele ontwikkeling´ is volgens de Consumentenbond onverantwoord en ondermijnt het gezag van de European Food Safety Authority (EFSA). De bond heeft Europarlementariërs daarom opgeroepen een resolutie tegen de claim te steunen.