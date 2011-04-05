Claim op opvolgmelk onverantwoord

EFSA heeft duidelijk aangegeven dat DHA, een vetzuur uit de klasse van de omega-3 vetzuren, geen bewijsbaar gezondheidseffect heeft bij kinderen vanaf 6 maanden die eerder geen DHA supplement kregen. Ook heeft EFSA geconcludeerd dat er geen voordeel is van producten met DHA ten opzichte van borstvoeding. Als DHA goed voor de ogen zou zijn dan vindt de Consumentenbond dat babyvoeding altijd DHA zou moeten bevatten.

Ingrijpen

De EFSA geeft aan dat er alleen effect plaats heeft bij baby´s tussen 6 en 12 maanden die in de maanden ervoor geen borstvoeding of DHA-supplement kregen. Dit komt helaas niet tot uitdrukking in de claim. De claim neigt daarom naar misleiding en maakt politiek ingrijpen noodzakelijk.