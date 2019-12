Colportagecontract Nuon voldoet niet aan wet

Volgens Nuon staat in een aparte informatiemap wel aangegeven dat er kan worden opgezegd. De Consumentenbond vindt dat niet voldoende, omdat de opzegmogelijkheid nu erg verstopt zit tussen andere documenten. Hierdoor bestaat het risico dat consumenten het niet zien, terwijl de wettelijke eisen bij verkoop aan de deur juist erg streng zijn omdat mensen zich sneller laten overrompelen en spijt kunnen krijgen.

Signalen

De Consumentenbond kreeg meldingen van leden dat zij of een familielid via huis-aan-huisverkoop een contract met Nuon voor energie of beveiliging hadden afgesloten, maar dat er op het contract belangrijke informatie over opzeggen ontbreken en dat de contactgegevens van het energiebedrijf niet op het formulier stonden. Nuon heeft toegezegd de colportageovereenkomsten aan te gaan passen.