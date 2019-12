Compensatie bij probleemvlucht makkelijker

Nieuws|Uit cijfers van EUclaim blijkt dat er jaarlijks 4355 vluchten vanaf Schiphol langdurig vertraagd of geannuleerd zijn, waarbij er geen sprake is van overmacht. Consumenten hebben in dat geval recht op financiële compensatie, maar eisen dat vaak niet op. Consumenten vinden het ingewikkeld of te veel werk om deze compensatie aan te vragen of weten überhaupt niet dat ze recht hebben op een financiële vergoeding. De Consumentenbond start daarom in samenwerking met EUclaim de Vlucht Claim Service.

Consumenten kunnen met de Vlucht Claim Service, aan de hand van hun vluchtgegevens, controleren of ze in aanmerking komen voor een financiële vergoeding. Vervolgens hebben ze drie mogelijkheden om de compensatie te claimen: via de Geschillencommissie Luchtvaart, bij hun eigen rechtsbijstandverzekeraar of via EUclaim. "We vinden het heel belangrijk dat consumenten de financiële vergoeding krijgen waar ze recht op hebben als een vlucht veel vertraging heeft of zelfs geannuleerd wordt. Helaas is het voor consumenten niet makkelijk om deze vergoeding te krijgen. De Consumentenbond verwacht dat, met deze claimservice, veel meer consumenten hun recht gaan halen en dat het recht op compensatie niet alleen een papieren recht is", aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond.

De Consumentenbond gaat op zijn website actuele lijsten publiceren met probleemvluchten, langdurig vertraagde of geannuleerde vluchten, zodat consumenten hun eigen vlucht eenvoudig kunnen terugvinden.

Rechten

Bij annulering van een vlucht of een vertraging van meer dan 3 uur hebben consumenten recht op een financiële vergoeding, tenzij er sprake is van overmacht. Afhankelijk van de afstand van de vlucht en de duur van de vertraging is de compensatie €250-€600 per ticket. Op de Consumentenbond-campagne Vlieg-recht. Geef passagiers ruim baan! staat nog veel meer informatie over de rechten van passagiers.