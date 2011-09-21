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Begroting 2012: consumenten kind van de rekening

Nieuws
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Het consumentenvertrouwen is nog nooit zo snel gedaald, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van dinsdag 20 september. Des te opmerkelijker is het dat consumenten nauwelijks een rol spelen in de begroting. De Consumentenbond wil dat de regering consumenten serieus gaat nemen en werk maakt van hun positieversterking.

Gepubliceerd op:21 september 2011

Bijna de helft van het Bruto Binnenlands Product (BBP) in Nederland bestaat uit consumentenbestedingen.  Bart Combée, directeur Consumentenbond: "Het kabinet moet echt haast maken met een heldere visie die uitgaat van eigen kracht van consumenten en die consumenten inspireert en vertrouwen geeft. Als de dalende trend in het consumentenvertrouwen niet snel gekeerd wordt, is de schade niet te overzien". Volgens de Consumentenbond moet er nu een aantal maatregelen genomen worden voor een verbetering van het vertrouwen:

  • aanpakken van de te hoge hypotheekrentes en dubieuze praktijken in de financiële sector;
  • keihard optreden tegen oneerlijke handelaren en het mogelijk maken van collectieve schadevergoeding;
  • versterking van de digitale rechten van consumenten, zodat zij veilig online kunnen rondkijken en kopen.