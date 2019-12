Begroting 2012: consumenten kind van de rekening

Nieuws|Het consumentenvertrouwen is nog nooit zo snel gedaald, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van dinsdag 20 september. Des te opmerkelijker is het dat consumenten nauwelijks een rol spelen in de begroting. De Consumentenbond wil dat de regering consumenten serieus gaat nemen en werk maakt van hun positieversterking.