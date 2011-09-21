Begroting 2012: consumenten kind van de rekening

Gepubliceerd op:21 september 2011
Bijna de helft van het Bruto Binnenlands Product (BBP) in Nederland bestaat uit consumentenbestedingen. Bart Combée, directeur Consumentenbond: "Het kabinet moet echt haast maken met een heldere visie die uitgaat van eigen kracht van consumenten en die consumenten inspireert en vertrouwen geeft. Als de dalende trend in het consumentenvertrouwen niet snel gekeerd wordt, is de schade niet te overzien". Volgens de Consumentenbond moet er nu een aantal maatregelen genomen worden voor een verbetering van het vertrouwen: