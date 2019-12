Consumenten vissen achter het net door garnalenkartel

De NMa legde de boete op omdat de garnalenvissers afspraken maakten over de maximale hoeveelheid garnalen die ze aan land mochten brengen en de minimumprijs. 'Heel goed dat de NMa optreedt', zegt Bart Combée, directeur Consumentenbond. 'Maar helaas vissen consumenten nog steeds achter het net. Zij betaalden immers door deze ongeoorloofde afspraken te veel en met het opleggen van een boete zien ze hier nog niets van terug. Bij dit soort gevallen van massaschade is het niet realistisch dat consumenten individueel hun schade verhalen. Maar in zijn totaliteit kan het om forse bedragen gaan. Die schade zou daarom collectief verhaald moeten kunnen worden, maar volgens de huidige wet in Nederland is het eisen van een collectieve schadevergoeding in geld niet mogelijk. Wij roepen de overheid op om dit wel mogelijk te maken voor representatieve organisaties zoals de Consumentenbond, zodat het geld niet in de zakken van de overtreders blijft zitten'.

Actie collectieve schadevergoeding

De Consumentenbond roept alle consumenten op een formulier in te vullen op de site www.consumentenbond.nl/collectieveschadevergoeding. De Consumentenbond wil de ontvangen reacties gebruiken om zijn eisen bij de Nederlandse overheid en de Europese Commissie kracht bij zetten, zodat collectieve schadevergoeding mogelijk wordt. Meer informatie over de actie staat op www.consumentenbond.nl/massaschade.