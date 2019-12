Consumentenbond haalt verhaal bij Rabobank

De Consumentenbond startte begin februari de actie 'Stop de hoge hypotheekrente' omdat consumenten duizenden euro's te veel betalen voor hun hypotheek. Gemiddeld betalen consumenten al ruim twee jaar gemiddeld 1% te veel hypotheekrente per jaar.



Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat banken 3,8 miljard euro per jaar over de rug van consumenten, verdienen, zegt Bart Combée, directeur Consumentenbond. 'We hebben naar aanleiding van onze actie de banken twee weken de tijd gegeven om hun klanten tegemoet te komen en de hypotheekrente te verlagen, maar zonder resultaat. Het probleem speelt bij alle banken. De Rabobank is de grootste en verdient daarom het meest aan de te hoge hypotheekrentes ten koste van consumenten. Dus ga ik daar in eerste instantie verhaal halen. Ook blijven we er bij de politiek op aandringen dat zij moeten ingrijpen als de banken consumenten als melkkoe blijven gebruiken'.

Onderzoek

In november 2010 stelde de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) vast dat de hypotheekmarges in Nederland in 2010 flink stegen ten opzichte van 2009. Ook vergeleken met omringende landen stegen de marges. Uit diverse onderzoeken van de Consumentenbond blijkt dat dit nog steeds geldt voor zowel hypotheken met een variabele rente als hypotheken met een rente voor 10 jaar vast. Meer informatie over de onderzoeken van de Consumentenbond en de actie 'Stop de hoge hypotheekrente' is te vinden op www.consumentenbond.nl/actiehypotheekrente.